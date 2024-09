Perché il Napoli può puntare a vincere lo Scudetto: non solo Lukaku e Conte, i 5 fattori della rinascita

Un mercato all'altezza, giocatori di nuovo in fiducia, l'assenza dalle coppe: il Napoli può sognare. Sabato con la Juventus il primo banco di prova.

Il Napoli è primo in classifica. Ed è un discreto evento: non accadeva da più di un anno, dalla seconda giornata dello scorso campionato, ma allora si trattava di primato in coabitazione dopo un 2-0 interno al Sassuolo, una delle non molte gioie di un'annata disgraziata.

Che il Napoli si trovasse in vetta da solo, invece, non accadeva dall'anno dello Scudetto. Ovvero dall'ultima giornata del magico 2022/2023, il torneo del dominio azzurro e del terzo tricolore regalato a una gente che non assaporava una gioia simile dai tempi di Diego Armando Maradona. E che ora, timidamente, è tornata a pronunciare la parolina magica.

Scudetto, sì. Nonostante la stagione sia ancora agli albori, nonostante il nuovo campionato abbia visto scorrere appena tre giornate e 270 minuti, se ne sta tornando a parlare. Merito del 4-0 di Cagliari, delle tre vittorie di fila (anche questo non accadeva dall'anno del titolo), di una ritrovata sensazione di potenza.

Il Napoli può davvero puntare a vincere lo Scudetto? Le impressioni, da questo punto di vista, sono già positive e portano a propendere per un convinto "sì". Così come non mancano le motivazioni a sostegno della tesi.