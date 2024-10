Perché il Milan può ancora credere alla qualificazione in Champions League: i segnali da Leverkusen

I rossoneri perdono la seconda partita e sono ancora fermi a zero in Champions League. Ma i segnali positivi non mancano.

Il Milan rientra da Leverkusen con zero punti ma con un grande carico di rimpianti. Nell'ultima mezz'ora la squadra di Fonseca, infatti, di occasioni per rimettere a posto le cose contro il Bayer ne ha avute. Eccome. Un mix di imprecisione e sfortuna ha però impedito ai rossoneri almeno di raggiungere un pareggio che avrebbe smosso poco la classifica ma regalato un'ulteriore iniezione di fiducia dopo i recenti risultati in campionato. Nonostante la sconfitta, in ogni caso, i segnali positivi per il Milan non mancano. L'articolo prosegue qui sotto