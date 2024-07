Il difensore classe 2005 è ad un passo dal trasferimento nel club belga: i rossoneri si sono assicurati una percentuale sulla futura rivendita.

Non solo operazioni in entrata, ma in casa Milan è anche tempo di cessioni. Proprio così perché i rossoneri si preparano all'addio di Jan-Carlo Simic.

Il difensore rossonero, che ha esordito quest'anno in Serie A dontro il Monza con tanto di primo goal, è infatti ad un passo dal trasferimento all'Anderlecht. A riferirlo è Fabrizio Romano.

Ma perché il Milan ha deciso di cedere il giovane centrale classe 2005?