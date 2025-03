Juventus vs Genoa

In vista dei 120 anni del Boca, fondato nel 1905 da genovesi, contro la Juventus Grifone in campo con una maglia speciale coi colori degli Xeneizes.

Juventus-Genoa, il 29 marzo, in quanto a cromaticità non sarà una partita come le altre.

Merito del Grifone, che renderà omaggio al Boca Juniors scendendo in campo con una maglia speciale.

Perché? Cosa c'entra il Genoa col Boca?