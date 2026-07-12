Perché il Coni ha bloccato Khalaili all'Inter dopo le visite mediche: cosa succede adesso

La nostra federazione, rispetto a quelle straniere, ha come sappiamo delle norme molto più rigide quando si tratta di concedere l'idoneità sportiva ad un calciatore.

Ne sono un esempio i casi Eriksen e Bove, che non hanno potuto più giocare in Italia dopo l'impianto di un defibrillatore sottocutaneo.

Khalaili non ha evidenziato nessuna particolare patologia nel corso della sua carriera, ma come detto in Belgio le normative sono differente e l'esterno israeliano non ha mai avuto problemi a ricevere l'idoneità negli anni precedenti.

Con il Coni e in Serie A la situazione rischia seriamente di cambiare. Saranno decisive le prossime ore per capire se Khalaili potrà diventare a tutti gli effetti un giocatore dell'Inter oppure sarà costretto a tornare in Belgio.