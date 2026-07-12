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Khalaili Union SGGetty Images
Marco Trombetta

Perché il Coni ha bloccato Khalaili all'Inter dopo le visite mediche: cosa succede adesso

Calciomercato
Inter
A. Khalaili

Khalaili era pronto a firmare il suo nuovo contratto con l'Inter dopo le visite mediche, ma il Coni non gli ha ancora concesso l'idoneità sportiva. Ecco quali saranno i prossimi passi.

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L'Inter sembra vivere una vera maledizione sul mercato per quanto riguarda l'erede di Denzel Dumfries.

Prima il caso Palestra, con il Chelsea a portarlo via, poi quello Khalaili con lo stop del Coni poco prima della firma sul contratto con i nerazzurri.

  • PRIME VISITE OK, POI IL CONI HA FERMATO TUTTO

    Khalaili era atterrato a Milano nella giornata di ieri, con le visite mediche già programmate nel pomeriggio.

    Prima parte all'Humanitas di Rozzano e seconda parte all'Istituto di Medicina dello Sport del Coni, dove si analizzano in particolare potenziali problematiche pneumo-cardiologiche dei giocatori.

    Ed è proprio arrivati al secondo step che si è bloccato tutto. Il Coni non ha concesso l'idoneità sportiva a Khalaili, rimandandolo ad ulteriori controlli in sede all'Humanitas.


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  • NUOVE VISITE NELLE PROSSIME ORE

    Khalaili si è subito sottoposto a nuovi controlli di secondo e terzo livello all'Humanitas, già sotto analisi da parte dello staff medico nerazzurro.

    Ma ulteriori esami definitivi sono attesi nella giornata di domani e un verdetto definitivo riguardo l'idoneità potrebbe arrivare non prima di martedì.


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  • IN ITALIA NORME PIU' RIGIDE

    La nostra federazione, rispetto a quelle straniere, ha come sappiamo delle norme molto più rigide quando si tratta di concedere l'idoneità sportiva ad un calciatore.

    Ne sono un esempio i casi Eriksen e Bove, che non hanno potuto più giocare in Italia dopo l'impianto di un defibrillatore sottocutaneo.

    Khalaili non ha evidenziato nessuna particolare patologia nel corso della sua carriera, ma come detto in Belgio le normative sono differente e l'esterno israeliano non ha mai avuto problemi a ricevere l'idoneità negli anni precedenti.

    Con il Coni e in Serie A la situazione rischia seriamente di cambiare. Saranno decisive le prossime ore per capire se Khalaili potrà diventare a tutti gli effetti un giocatore dell'Inter oppure sarà costretto a tornare in Belgio.

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  • LE ALTERNATIVE DELL'INTER A KHALAILI

    Prima di chiudere per Khalaili peraltro l'Inter aveva già sondato alcune piste alternative.

    La più calda, secondo quanto riporta 'Sky Sport', riguarda Guela Doué ovvero il fratello maggiore del talentuoso Desiré che gioca nel PSG ed è protagonista ai Mondiali con la Francia.

    Classe 2002, attualmente milita nelle file dello Strasburgo e costa meno di Khalaili. In passato il suo nome era stato accostato anche al Milan ma ora potrebbe trasferirsi in Italia per vestire il nerazzurro.

    Non sono da escludere neppure altre soluzioni. Un paio di queste portano in Serie A: Dodo della Fiorentina, ad esempio, piace così come Cambiaso che però nella Juventus gioca prevalentemente a sinistra e costa parecchio.

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