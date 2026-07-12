Perché il Coni ha bloccato Khalaili all'Inter dopo le visite mediche: cosa succede adesso

Prima di chiudere per Khalaili peraltro l'Inter aveva già sondato alcune piste alternative.
La più calda, secondo quanto riporta 'Sky Sport', riguarda Guela Doué ovvero il fratello maggiore del talentuoso Desiré che gioca nel PSG ed è protagonista ai Mondiali con la Francia.
Classe 2002, attualmente milita nelle file dello Strasburgo e costa meno di Khalaili. In passato il suo nome era stato accostato anche al Milan ma ora potrebbe trasferirsi in Italia per vestire il nerazzurro.
Non sono da escludere neppure altre soluzioni. Un paio di queste portano in Serie A: Dodo della Fiorentina, ad esempio, piace così come Cambiaso che però nella Juventus gioca prevalentemente a sinistra e costa parecchio.