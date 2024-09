Perché il Barcellona ha il logo dei Coldplay sulla maglia nel Clasico contro il Real Madrid?

Real Madrid vs Barcellona

In occasione del Clasico al Bernabeu del 27 ottobre, il club catalano avrà sulla maglia il logo della band britannica: il motivo e il legame.

Il Barcelona sorprenderà tutti durante il Clasico del 27 ottobre contro il Real Madrid, indossando una maglia speciale con il logo dei Coldplay.

Questo evento unico rappresenta una nuova collaborazione tra il club catalano e la famosa band britannica, il cui logo, ancora da svelare, sarà parte dell'iconografia della maglia per la sfida più sentita dell’anno in Spagna, in programma al Santiago Bernabeu.

L’iniziativa fa parte dell'accordo di sponsorizzazione siglato tra il Barça e Spotify nel luglio 2022, un’intesa che già prevedeva la promozione di collaborazioni innovative come quella che si vedrà nel Clasico.

La maglia speciale sarà venduta in edizione limitata, unendo le passioni dei fan blaugrana e dei Coldplay in un unico prodotto da collezione.