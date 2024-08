Perché Haaland è andato nel ritiro dell'Al Nassr: ha parlato con Cristiano Ronaldo e Mané

Il centravanti del Manchester City si è recato in Spagna assieme al padre. Ma le questioni legate al mercato non c'entrano.

Erling Haaland in Arabia Saudita. Magari all'Al Nassr, giusto per completare un tridente da sogno - questioni tattiche a parte, non esattamente un problema di secondaria importanza - con Cristiano Ronaldo e Sadio Mané: ci pensate?

Se è vero che l'Arabia Saudita ha rallentato i propri ritmi di spesa dopo la bulimia di un anno fa, il pericolo per l'Europa non è completamente scomparso. Anzi. E dunque, a tal proposito, è piuttosto normale che quanto accaduto nelle scorse ore abbia fatto e stia ancora facendo discutere.

Cos'è successo? Semplicemente, Haaland si è recato nel ritiro dell'Al Nassr, che sta completando il proprio precampionato a Marbella, in Spagna. Alimentando così voci e illazioni su un futuro lontano dal Manchester City e pure dall'Europa.