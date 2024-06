All'aeroporto 'Gino Lisa' di Foggia, tra lo stupore generale, ha fatto capolino Haaland: il bomber del City ha scelto il Gargano per le ferie estive.

Erling Haaland a Foggia.

Purtroppo per i tifosi rossoneri non si tratta di una bomba di mercato bensì di una semplice constatazione, visto che l'attaccante del Manchester City ha fatto capolino in Puglia.

Il norvegese è stato avvistato in aeroporto e in molti, ovviamente, hanno iniziato a porsi la domanda: perché Haaland è venuto a Foggia?