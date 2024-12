Perché Gasperini non è in panchina contro la Roma, quando torna e chi è il suo vice all'Atalanta

Il tecnico nerazzurro non guiderà la squadra all'Olimpico: il motivo e quando potrà tornare a sedersi in panchina.

7 vittorie consecutive tra Serie A e Champions League, 10 nelle ultime 11, uno stato di forma strepitoso che l'ha portata a lottare concretamente per il primo posto. Ma contro la Roma, nel posticipo della quattordicesima giornata, l'Atalanta non potrà contare sulla propria guida tecnica.

Gian Piero Gasperini non sarà presente sul prato dell'Olimpico: non sarà lui a sedersi in panchina nella gara contro la Roma, in programma questa sera, lunedì 2 dicembre, con calcio d'inizio alle 20.45.

Perché Gasperini non sarà in panchina in Roma-Atalanta? La motivazione.