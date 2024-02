Tra i cinque cambi operati da Inzaghi non c'è stato spazio per Davide Frattesi: "Ha avuto un indolenzimento nella rifinitura, non era disponibile".

Dumfries per Darmian e Carlos Augusto per Dimarco al 73'. Quindi Arnautovic per Thuram al 77'. Infine De Vrij per Bastoni e Klaassen per Barella all'89'. Le cinque sostituzioni decise da Simone Inzaghi durante Inter-Juventus sono state queste.

Chi non è entrato è Davide Frattesi. L'ex giocatore del Sassuolo, finalmente protagonista anche a Milano con tanto di sigilli sia in campionato che in Supercoppa Italiana, si è guardato tutto il Derby d'Italia dalla panchina, senza giocare neppure un minuto.

Scelta tecnica da parte di Simone Inzaghi oppure un problema fisico? A far chiarezza, al termine dell'incontro vinto per 1-0 contro i bianconeri, è stato lo stesso allenatore interista.