Perché la Fiorentina è andata in Conference League e la Lazio è fuori dall'Europa: scontri diretti o differenza reti, il criterio

Le due squadre sono arrivate appaiate con gli stessi punti alla fine del campionato. Ma solo i viola hanno festeggiato la qualificazione europea.

Dopo quelli di venerdì, domenica sera è stato nuovamente tempo di verdetti in Serie A. Specialmente per quanto riguarda la zona europea, dove in ballo c'erano diverse squadre: tra queste anche Lazio e Fiorentina.

Alla fine la formazione di Marco Baroni ha perso in casa contro il Lecce, chiudendo nel peggiore dei modi il proprio torneo e consentendo ai salentini di salvarsi; quella di Raffaele Palladino, invece, ha vinto 3-2 in casa dell'Udinese.

Ciò significa che le due squadre hanno chiuso con lo stesso numero di punti il campionato: 65 a testa. Ed entrambe, tecnicamente, sono arrivate al sesto posto. Eppure la Fiorentina è andata in Conference League, mentre la Lazio è rimasta fuori dall'Europa.

Perché? Quali sono i criteri per sbrogliare la matassa in questo caso? La spiegazione.