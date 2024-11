Il gioiello del Real Madrid non è tra i convocati per le sfide contro Venezuela e Uruguay. Il c.t. del Brasile: "I giocatori danno il massimo o no?".

Nel Brasile che affronterà Venezuela e Uruguay nelle qualificazioni sudamericane per i Mondiali del 2026 bisogna registrare un'esclusione eccellente: Endrick non è stato convocato dal commissario tecnico Dorival Junior. L'attaccante classe 2006 è stato escluso e rimarrà dunque in Spagna durante la prossima sosta dedicata alle nazionali, in programma a metà novembre. Un'assenza che fa rumore, a cui ha dato una spiegazione Dorival Junior in conferenza stampa. L'articolo prosegue qui sotto