Perché Emerson Royal può giocare Inter-Milan anche se è stato ammonito contro la Juventus: non sarà squalificato per la finale

Inter vs AC Milan

Il terzino brasiliano era diffidato alla vigilia della semifinale, è stato ammonito a 10 minuti dal 90', ma contro l'Inter ci sarà: il motivo.

Come scenderà in campo il Milan che lunedì sera sfiderà l'Inter nella finalissima della Supercoppa Italiana? I dubbi riguardano come sempre i giocatori acciaccati; una delle certezze è invece la presenza di Emerson Royal.

Il terzino brasiliano, arrivato in estate dal Tottenham, è diventato un titolare fisso con Paulo Fonseca e Sergio Conceição lo ha mantenuto nell'undici di partenza al debutto, venerdì contro la Juventus. Gara nella quale l'ex giocatore degli Spurs ha rimediato un'ammonizione che un po' di confusione l'ha creata.

Emerson era infatti diffidato prima di Juve-Milan ed è infatti ammonito nel finale di partita, a una decina di minuti dalla fine. Però non verrà squalificato e potrà regolarmente disputare la finale contro l'Inter. Perché?