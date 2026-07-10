Perché Ederson al Manchester United è saltato e come cambia ora il mercato dell'Atalanta

Che qualcosa non stesse funzionando a dovere, si era già intuito nei giorni scorsi. E ora è arrivata la clamorosa conferma: Ederson non diventerà un giocatore del Manchester United.
Il centrocampista brasiliano, individuato dai Red Devils come il sostituto del connazionale Casemiro, non approderà all'Old Trafford. A meno di nuovi ribaltoni, il suo futuro è di nuovo tutto da scrivere come qualche settimana fa.
È un dietrofront clamoroso, impensabile nel momento in cui l'Atalanta e il Manchester United si erano stretti la mano trovando un accordo totale sulle cifre. Ma è un dietrofront che ha un suo perché.
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