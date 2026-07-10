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Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL
Stefano Silvestri

Perché Ederson al Manchester United è saltato e come cambia ora il mercato dell'Atalanta

Calciomercato
Serie A
Atalanta
Manchester United
Ederson

Tutti gli accordi per l'approdo in Inghilterra del centrocampista brasiliano erano stati trovati, ma alla fine l'operazione non si farà. E ora il mercato atalantino è destinato a essere rivisto.

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Che qualcosa non stesse funzionando a dovere, si era già intuito nei giorni scorsi. E ora è arrivata la clamorosa conferma: Ederson non diventerà un giocatore del Manchester United.

Il centrocampista brasiliano, individuato dai Red Devils come il sostituto del connazionale Casemiro, non approderà all'Old Trafford. A meno di nuovi ribaltoni, il suo futuro è di nuovo tutto da scrivere come qualche settimana fa.

È un dietrofront clamoroso, impensabile nel momento in cui l'Atalanta e il Manchester United si erano stretti la mano trovando un accordo totale sulle cifre. Ma è un dietrofront che ha un suo perché.


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  • PERCHÉ EDERSON È SALTATO

    La motivazione del nulla di fatto va ricercata nelle visite mediche. Finalmente Ederson le ha svolte oggi in Inghilterra. Ma non le ha superate.

    L'ex centrocampista di Fortaleza e Salernitana è alle prese con un problema al menisco che, evidentemente, non è ancora riuscito a lasciarsi completamente alle spalle.

    Per questo il Manchester United ha deciso di rinunciare all'acquisizione di Ederson nonostante l'accordo con l'Atalanta. La comunicazione del nulla di fatto è già arrivata alla Dea.

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  • Ederson Atalanta 2025-26Getty Images

    LE ULTERIORI VISITE

    Ederson aveva già svolto dei test medici per conto del Manchester United in Nord America, durante i Mondiali. Competizione per la quale l'atalantino è stato convocato da Carlo Ancelotti in sostituzione del romanista Wesley, a sua volta infortunato.

    I Red Devils hanno però preteso delle visite mediche supplementari da svolgersi in Inghilterra. Proprio per fare completa chiarezza sulle condizioni fisiche di Ederson.

    In un primo momento, nonostante un flebile campanello d'allarme, sembrava che l'operazione non fosse in pericolo. Una fonte del Manchester United aveva dimostrato sicurezza, in questo senso, parlando a TEAMTalk nei giorni scorsi.

    "Non ci sono problemi con il trasferimento di Ederson. Dovrà sottoporsi a una visita medica in Inghilterra non appena sarà logisticamente possibile, e tutto ciò verrà confermato a tempo debito, ma il trasferimento è assolutamente confermato e procederà regolarmente".

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  • COSA CAMBIA PER EDERSON...

    E ora? Ederson rimarrà all'Atalanta dopo il mancato trasferimento al Manchester United? Una risposta ancora non c'è, ma è troppo fresca la novità del nulla di fatto per ipotizzare i nuovi scenari.

    La certezza è che proprio il brasiliano è stato individuato dall'Atalanta come il pezzo pregiato da sacrificare sul mercato. Una cessione dolorosa, ma considerata inevitabile. E un ciclo concluso da parte di un giocatore che ha vestito la maglia nerazzurra per quattro stagioni, diventando uno dei migliori dell'intera Serie A.

    Non è un caso che il Manchester United non fosse l'unico club interessato a lui. Sulle sue tracce, ad esempio, è stato segnalato più volte anche l'Atletico Madrid. Ederson, insomma, non gode solo della stima dell'ambiente italiano.

    Però c'è un però. Ed è dettato proprio dal problema fisico che ha impedito a Ederson di superare le visite mediche con lo United, inducendo i Red Devils a sconfessare l'accordo verbale con l'Atalanta. In sostanza: un altro top club europeo avrà il coraggio di puntare su di lui dopo quanto accaduto?

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  • ...E COSA CAMBIA PER L'ATALANTA

    Cambia tutto per Ederson, che dopo aver già acquistato il biglietto in direzione Manchester si ritrova costretto a ripensare completamente il proprio futuro, in un senso o nell'altro. Ma naturalmente, cambia parecchio anche per l'Atalanta stessa.

    I 45 milioni di euro complessivi che il Manchester United avrebbe garantito alla Dea sono sfumati. Così come la possibilità di reinvestirli sul mercato per mantenere competitiva la rosa a disposizione di Maurizio Sarri: ad esempio con il gioiello bosniaco Alajbegovic, per il quale il club orobico sta premendo.

    Andrà ora compreso, ancora una volta, il destino di Ederson. Se il brasiliano rimarrà sarà un titolarissimo di Sarri. Ma, come detto, la Dea aveva individuato proprio in lui il pezzo pregiato da cedere per far quadrare i conti e organizzare il mercato in entrata.

    In mezzo al campo, peraltro, un altro elemento è già arrivato dal mercato: Gianluca Gaetano, reinventatosi regista a Cagliari. L'ex napoletano dovrebbe in ogni caso essere la riserva di De Roon nel nuovo 4-3-3 nerazzurro, ma la permanenza (momentanea?) di Ederson rischia di ridurre ulteriormente il suo spazio.

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