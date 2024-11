Perché Dybala non gioca titolare Verona-Roma: scelta tecnica o infortunio?

Juric non schiera Dybala titolare contro il Verona, cosa c'è dietro l'iniziale esclusione dell'argentino: il motivo.

Paulo Dybala non gioca titolare Verona-Roma. Questa è la grande sorpresa del posticipo dell'undicesima giornata di Serie A.

Alle spalle del recuperato Dovbyk, che ha smaltito i postumi influenzali, Juric ha schierato Lorenzo Pellegrini e Matias Soulè.

Una chance importante per entrambi ma soprattutto per l'ex Frosinone, che non partiva titolare in campionato da quasi un mese.

Cosa c'è dietro l'esclusione iniziale di Dybala? Perché l'argentino non gioca titolare col Verona?