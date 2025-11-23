Perché Dybala non gioca Cremonese-Roma: infortunio o turnover? Le formazioni ufficiali

Cremonese-Roma non avrà Paulo Dybala tra i protagonisti.
La Joya non figura nella formazione ufficiale scelta da Gian Piero Gasperini per il match dello Zini, in cui spicca l'assenza dell'attaccante argentino.
Perché Dybala non gioca?
Dybala salta Cremonese-Roma in quanto ancora alle prese con l'infortunio muscolare rimediato nel finale del match perso a San Siro contro il Milan. Il sudamericano, di conseguenza, allo Zini non siede nemmeno in panchina.
Dybala, che calciando il rigore (parato da Maignan) ha accusato una lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro, ha accorciato i tempi di recupero e dovrebbe tornare tra i convocati per Roma-Napoli di domenica 30 novembre.
Le scelte offensive del Gasp per Cremonese-Roma sono ricadute su Matias Soulé, Lorenzo Pellegrini e Tommaso Baldanzi, quest'ultimo preferito al rientrante Evan Ferguson e chiamato ad agire nel ruolo di falso 9.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Baldanzi. All. Gasperini.