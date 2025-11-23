Pubblicità
Paulo DybalaGetty Images
Claudio D'Amato

Perché Dybala non gioca Cremonese-Roma: infortunio o turnover? Le formazioni ufficiali

Niente Paulo Dybala nella formazione ufficiale scelta da Gasperini per Cremonese-Roma: il motivo dell'assenza della Joya.

Cremonese-Roma non avrà Paulo Dybala tra i protagonisti.

La Joya non figura nella formazione ufficiale scelta da Gian Piero Gasperini per il match dello Zini, in cui spicca l'assenza dell'attaccante argentino.

Perché Dybala non gioca?

  • PERCHÉ DYBALA NON GIOCA CREMONESE-ROMA

    Dybala salta Cremonese-Roma in quanto ancora alle prese con l'infortunio muscolare rimediato nel finale del match perso a San Siro contro il Milan. Il sudamericano, di conseguenza, allo Zini non siede nemmeno in panchina.

  • QUANDO TORNA DYBALA DALL'INFORTUNIO?

    Dybala, che calciando il rigore (parato da Maignan) ha accusato una lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro, ha accorciato i tempi di recupero e dovrebbe tornare tra i convocati per Roma-Napoli di domenica 30 novembre.

  • CHI GIOCA TITOLARE IN ATTACCO NELLA ROMA CONTRO LA CREMONESE

    Le scelte offensive del Gasp per Cremonese-Roma sono ricadute su Matias Soulé, Lorenzo Pellegrini e Tommaso Baldanzi, quest'ultimo preferito al rientrante Evan Ferguson e chiamato ad agire nel ruolo di falso 9.

  • LE FORMAZIONI UFFICIALI DI CREMONESE-ROMA

    CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Baldanzi. All. Gasperini.

