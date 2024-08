Douglas Luiz assente dall'undici titolare della Juventus anti-Verona: al suo posto Fagioli in tandem con Locatelli a centrocampo.

Altra esclusione iniziale per Douglas Luiz, assente dalla formazione titolare della Juventus in quel del 'Bentegodi' di Verona.

Il nome del brasiliano non figura nell'elenco degli undici giocatori impegnati dal primo minuto in Veneto, così come era accaduto anche in occasione dell'esordio in campionato contro il Como all'Allianz Stadium.

Ma perché Douglas Luiz non è titolare in Verona-Juventus? Colpa di un infortunio o semplice scelta tecnica di Thiago Motta?