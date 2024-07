Perché De Ketelaere non gioca nel Belgio: infortunio, squalifica o scelta tecnica?

Nonostante la brillante stagione con l'Atalanta, l'ex attaccante del Milan fatica a trovare spazio in Nazionale: per lui zero minuti a Euro 2024.

Il Belgio scenderà in campo lunedì 1 luglio per affrontare la Francia agli ottavi di finale di Euro 2024. Dopo una fase a gironi decisamente a corrente alternata, con i Red Devils che hanno superato il turno con soli 4 punti e grazie alla differenza reti, la squadra di Tedesco è pronta a giocarsi le proprie carte nel primo dentro-fuori del torneo. Chi, però, non è stato sin qui protagonista con la maglia belga è Charles De Ketelaere, sin qui mai impiegato dal suo ct nel corso della rassegna. L'articolo prosegue qui sotto