Perché De Bruyne non gioca Italia-Belgio: non è stato convocato da Tedesco

Italia vs Belgio

Non solo Lukaku: anche Kevin De Bruyne salta la sfida di Nations League tra Italia e Belgio. E non sarà presente nemmeno al ritorno.

In un Belgio che sta attraversando un profondo mutamento generazionale, il leader tecnico è ancora Kevin De Bruyne. Anche se la carta d'identità del fuoriclasse del Manchester City, 33 anni compiuti a giugno, è sempre più ingiallita.

De Bruyne, però, contro l'Italia non ci sarà: non è stato convocato dal commissario tecnico belga, Domenico Tedesco, per la sfida di Nations League che si giocherà questa sera all'Olimpico.

Un'assenza che fa il paio con quella di Romelu Lukaku, ovvero un altro reduce della passata generazione: nemmeno il centravanti del Napoli, nonostante la serata di gloria vissuta venerdì scorso contro il Como, sarà presente all'Olimpico.

Ma perché De Bruyne non è stato convocato dal Belgio per le due partite di Nations League di questi giorni (dopo l'Italia la squadra di Tedesco se la vedrà con la Francia)?