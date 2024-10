Perché Cristian Brocchi non allena da due anni e mezzo: "Mi hanno appiccicato l'etichetta di lecchino, non me lo spiego"

L'ultima squadra dell'ex tecnico di Milan e Monza è stata il Vicenza, da cui si è separato nel 2022: "Non sono mai stato il cocchino di Berlusconi".

Aprile 2022. Ovvero due anni e mezzo fa. Da tanto Cristian Brocchi non siede su una panchina: l'ultimo lavoro dell'ex allenatore di Milan e Monza risale a una parentesi poco fortunata al Vicenza, nella stagione 2021/2022, prima di essere esonerato.

Perché Brocchi non ha più trovato una squadra? Se l'è chiesto anche lui, uno degli artefici del ritorno in Serie B del Monza con tanto di doppio salto in A sfiorato nella stagione successiva. Credenziali che non gli sono servite per mantenersi costantemente ad alti livelli.

L'ex rossonero, effettivamente, una risposta alla domanda di cui sopra ce l'avrebbe pure. E l'ha svelata in un'intervista a Radio Serie A con RDS, nella quale il dispiacere per un'etichetta difficile da togliersi di dosso è palese.