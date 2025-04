Perché Conte non è in panchina contro il Bologna: è squalificato? A guidare il Napoli è il vice Stellini

Il tecnico salentino non guiderà la propria squadra dai bordi del campo al Dall'Ara: la motivazione della sua assenza nel posticipo.

Missione meno uno. Vincendo a Bologna nel posticipo finale della trentunesima giornata di Serie A, il Napoli avrebbe l'opportunità di riportarsi a una sola lunghezza di distanza dall'Inter, capolista del campionato.

La squadra di Antonio Conte, però, al Dall'Ara scenderà in campo senza il proprio condottiero in panchina: il tecnico salentino non potrà infatti guidare la squadra dai bordi del campo, come avviene ogni weekend.

Perché Conte a Bologna non c'è? La motivazione della sua assenza.