Perché Claudio Ranieri è la giusta soluzione per la Roma, i suoi tifosi e la società. E sì, anche per sè stesso

Ranieri può tornare alla guida della Roma dopo l'esonero di Juric: tifoso giallorosso, è il più grande aggiustatutto che esista nel calcio.

Novembre può essere il mese del ritorno di Claudio Ranieri nel calcio. In Serie A. Alla Roma. Dopo aver detto addio al calcio dei club in seguito alla salvezza con il suo adorato Cagliari, il Sir valuta una nuova avventura a sorpresa nella massima serie. Non in una squadra qualsiasi, ma alla guida di quella del cuore.

Del resto quando Ranieri dava l'addio al calcio dei club, aprendo solo ad un'eventuale Nazionale, non avrebbe mai pensato di poter allenare di nuovo la sua amata Roma. Ora, però, quell'opportunità si è venuta a creare, visto l'esonero di Juric e la necessità giallorossa di aggiustare le cose prima che sia troppo tardi.

Ranieri in volo a Londra per incontrare i Friedkin e rispondere alla domanda fatidica che tutti i tifosi della Roma si fanno: come sistemare una situazione così disastrosa? Con Sir Claudio.