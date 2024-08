Perché Chiesa al Liverpool non sarebbe una bella notizia per l'Italia e per Spalletti

Il possibile trasferimento ad Anfield provoca diversi dubbi sull'effettivo utilizzo da parte di Slot. E intanto Chiesa non sfiderà Francia e Israele.

Federico Chiesa e il Liverpool, apparentemente, sono sempre stati due mondi piuttosto lontani l'uno dall'altro. Perché diciamocelo: pensare al figlio d'arte lontano dalla Juventus, pur dopo quattro anni di alti e bassi, rappresentava una sorta di scenario da multiverso.

E invece è tutto vero: il Liverpool vuole Chiesa. Pare aver scelto lui al termine di un'estate in cui in sostanza ha portato a termine la bellezza di zero acquisti, escludendo il portiere georgiano Mamardashvili che però arriverà in Inghilterra soltanto tra un anno.

In attesa di capire se davvero l'operazione con la Juventus andrà a buon fine, e se i bianconeri riusciranno finalmente a liberarsi di una stella divenuta peso quasi insopportabile, Chiesa al Liverpool non sarebbe però la migliore notizia possibile per l'Italia. Intesa come Nazionale. E intesa come Luciano Spalletti.