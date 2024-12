Cambiaso non scenderà in campo all'Allianz Stadium per Juventus-Manchester City: il motivo dell'assenza.

Serata di gala all'Allianz Stadium, teatro di un interessantissimo Juventus-Manchester City valido per la sesta giornata della fase a campionato di Champions League. Incrocio fondamentale per il cammino dei bianconeri ma anche dei 'Citizens', piombati in una crisi inaspettata che sta inficiando la qualità della stagione. In campo non sarà presente Andrea Cambiaso: il motivo dell'assenza del terzino bianconero. L'articolo prosegue qui sotto