Perché Cambiaso è sulla via del Manchester City: dalla voglia di diventare una bandiera alla cessione, cos'è cambiato

A ottobre, di fronte all'interesse del Real Madrid, l'ex genoano diceva: "La Juve è il mio Real". Ma dopo pochi mesi l'addio sembra inevitabile.

Il mondo di Andrea Cambiaso, tra poche ore o al massimo tra pochi giorni, potrebbe colorarsi di celeste. Ovvero il colore del Manchester City. Ben diverso da quel bianco e quel nero che il jolly genovese, a un certo punto, era convinto avrebbero fatto parte della propria vita per sempre.

Non è ancora fatta, ma la sensazione è che si farà. Il City è pronto a sborsare dai 60 ai 65 milioni di euro per prendere Cambiaso, la Juve ne vuole un'ottantina. Interesse troppo concreto e cifre troppo alte per pensare che l'operazione possa saltare.

Se davvero Cambiaso se ne andrà in Inghilterra, l'ennesima potenziale bandiera del nostro calcio verrà ammainata. Perché sì, Andrea della Juventus sperava di diventarlo. Lo aveva rivelato lui stesso qualche tempo fa, nel momento in cui il Real Madrid stava pensando anche a lui per sostituire già a gennaio l'infortunato Carvajal.