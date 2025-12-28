Perché Cambiaghi non gioca Bologna-Sassuolo: infortunio, scelta tecnica o squalifica? È in panchina? Il motivo dell'assenza

Archiviato in parte il k.o. nell'ultimo atto della Supercoppa Italiana, per il Bologna non c'è più tempo per piangersi addosso: rossoblù attesi dalla sfida casalinga contro il Sassuolo nel derby emiliano.
Nell'undici titolare di Italiano non ci sarà sicuramente Nicolò Cambiaghi, che oggi soffia su 25 candeline: un compleanno per lo più amaro, alla luce dell'assenza al cospetto dei neroverdi di Grosso.
Ma perché Cambiaghi non giocherà titolare al 'Dall'Ara'? Sarà quantomeno in panchina? Scopriamolo.