Cambiaghi Bologna
Vittorio Rotondaro

Perché Cambiaghi non gioca Bologna-Sassuolo: infortunio, scelta tecnica o squalifica? È in panchina? Il motivo dell'assenza

Bologna senza Cambiaghi contro il Sassuolo: il perché dell'assenza dell'ex Empoli e chi gioca al suo posto.

Archiviato in parte il k.o. nell'ultimo atto della Supercoppa Italiana, per il Bologna non c'è più tempo per piangersi addosso: rossoblù attesi dalla sfida casalinga contro il Sassuolo nel derby emiliano.

Nell'undici titolare di Italiano non ci sarà sicuramente Nicolò Cambiaghi, che oggi soffia su 25 candeline: un compleanno per lo più amaro, alla luce dell'assenza al cospetto dei neroverdi di Grosso.

Ma perché Cambiaghi non giocherà titolare al 'Dall'Ara'? Sarà quantomeno in panchina? Scopriamolo.

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DEL BOLOGNA: CHI GIOCA AL POSTO DI CAMBIAGHI

    Ancora ai box Skorupski, out anche Bernardeschi che si è fermato contro l'Inter. Possibile chance per Zortea e Lykogiannis sugli esterni, Vitik al posto dello squalificato Heggem. Fabbian può rilevare Odgaard, Rowe sostituto di Cambiaghi.

    BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Pobega, Moro; Orsolini, Fabbian, Rowe; Castro. All. Italiano.

  • CAMBIAGHI IN PANCHINA?

    No, Cambiaghi non sarà a disposizione di Italiano che lo ha escluso dall'elenco dei giocatori convocati per la sfida odierna. Di seguito la lista completa.

    Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia.

    Difensori: Casale, De Silvestri, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Tomasevic, Vitik, Zortea.

    Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sulemana.

    Attaccanti: Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.

  • PERCHÉ CAMBIAGHI NON GIOCA BOLOGNA-SASSUOLO: IL MOTIVO

    L'assenza di Cambiaghi è forzata ma non ha nulla a che vedere con un infortunio: bensì a una sindrome influenzale che l'ha colpito nelle ultime ore, rendendolo indisponibile.

    Il rientro dovrebbe avvenire già nel successivo impegno che vedrà i felsinei fare visita all'Inter il 4 gennaio, prima uscita di un 2026 che i tifosi si augurano possa ricalcare le gioie dell'anno che sta per concludersi.

  • ORARIO BOLOGNA-SASSUOLO

    Il calcio d'inizio di Bologna-Sassuolo è fissato per le ore 18:00 di oggi 28 dicembre: appuntamento allo stadio 'Renato Dall'Ara', casa della formazione allenata da Italiano.

    A dirigere il match sarà l'arbitro Sacchi, assistito tra gli altri dal VAR Di Paolo e dall'AVAR Nasca.

