Perche Camarda può tornare al Milan: l'infortunio alla spalla, il contratto con il Lecce e la clausola

L'avventura di Francesco Camarda con il Lecce rischia di terminare prima del previsto, con sei mesi di anticipo rispetto alla fine della stagione. Il giovane attaccante è in prestito dal Milan ma può tornare indietro.

Un'ipotesi sul tavolo e su cui le parti stanno ragionando, ma perché esiste questo scenario? Sono diversi i motivi dietro quest'eventuale decisione.

Alla base di tutto ci sono le condizioni fisiche di Camarda, che ha accusato un problema alla spalla che potrebbe essere piuttosto serio. Ma anche il contratto con il Lecce e l'accordo che i due club avevano trovato in estate.