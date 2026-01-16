Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Francesco Camarda LecceGetty Images
Andrea Ajello

Perche Camarda può tornare al Milan: l'infortunio alla spalla, il contratto con il Lecce e la clausola

C'è la possibilità che Francesco Camarda interrompa la sua avventura al Lecce e rientri al Milan: i motivi che porterebbero a questo scenario.

Pubblicità

L'avventura di Francesco Camarda con il Lecce rischia di terminare prima del previsto, con sei mesi di anticipo rispetto alla fine della stagione. Il giovane attaccante è in prestito dal Milan ma può tornare indietro.

Un'ipotesi sul tavolo e su cui le parti stanno ragionando, ma perché esiste questo scenario? Sono diversi i motivi dietro quest'eventuale decisione. 

Alla base di tutto ci sono le condizioni fisiche di Camarda, che ha accusato un problema alla spalla che potrebbe essere piuttosto serio. Ma anche il contratto con il Lecce e l'accordo che i due club avevano trovato in estate. 

  • L'INFORTUNIO DI CAMARDA E IL RISCHIO OPERAZIONE

    Camarda si è dovuto fermare per infortunio prima della sfida contro il Parma a seguito di un problema alla spalla. Il Lecce, nel comunicato emesso, ha parlato di  "trauma contusivo alla spalla destra, con riposo forzato di 15 giorni".

    In realtà però l'infortunio del classe 2008 rischia di essere più serio e che soprattutto possa non essere risolto semplicemente con una terapia conservativa ma tramite un'operazione. 

    Ancora la decisione non è stata presa ma in caso di intervento, che risolverebbe la questione senza portarsi dietro questo problema nei prossimi mesi, lo stop per Camarda sarebbe molto più lungo con  un rientro ipotizzabile dopo aprile. 

    • Pubblicità

  • LA POSIZIONE DEL LECCE

    Una decisione questa che coinvolge prima di tutto il Lecce; il club salentino si sta giocando la salvezza e ha bisogno di avere garanzie anche da Camarda. Tenere un giocatore indisponibile per le prossime settimane e non al meglio dopo la terapia potrebbe essere un problema per la squadra. 

    Il Lecce non si opporrebbe quindi se si optasse per l'operazione, mettendo fine quindi al prestito e andando alla ricerca di un nuovo attaccante in questa finestra di mercato. 

    Sarebbe il Milan infatti, proprietaria del cartellino, a seguire l'iter riabilitativo e il recupero del giovane attaccante. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE CONDIZIONI DEL PRESTITO

    Camarda si è trasferito al Lecce in prestito con diritto di riscatto da parte del club salentino e opzione di contro riscatto da parte del Milan. I rossoneri di fatto hanno comunque sempre il controllo del giocatore quindi. 

    Il Lecce in ogni caso non ha manifestato fino ad ora la volontà di riscattare il classe 2008, facilitando così un accordo tra i club per il rientro di Camarda anticipato. 

  • QUANDO SARÀ PRESA LA DECISIONE

    Sono giorni quindi delicati per Camarda e per il proseguo della sua stagione; come detto, Milan e Lecce stanno dialogando per capire come procedere e agire di conseguenza. 

    Domenica sera le due squadre si affronteranno a San Siro per la ventunesima giornata di Serie A ed è probabile che sarà l'occasione quindi anche per decidere quale strategia adottare per Camarda. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Lecce crest
Lecce
LEC
0