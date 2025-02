Perché Camarda non va più al Monza e resta al Milan: i due club avevano trovato l'accordo

Il gioiellino rossonero disputerà anche la seconda parte della stagione nella rosa di Conceição: lo ha annunciato Galliani prima del derby.

Francesco Camarda, alla fine, non va più al Monza. Di più: non lascerà il Milan durante la finestra invernale di mercato, scenario che sembrava praticamente certo fino a poche ore fa.

Ad annunciarlo è stato Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza. Ovvero la squadra in cui il Milan aveva in un primo momento deciso di prestare Camarda, per consentire al proprio gioiellino di farsi le ossa.

Camarda, in campo nel derby, giocherà dunque la seconda parte della stagione ancora con la maglia rossonera, in attesa di capire quale sarà il suo futuro immediato a partire dalla prossima stagione.