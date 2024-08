Perché Camarda non è convocato per Parma-Milan nonostante l'assenza di Morata

Nonostante le attese, il gioiello rossonero non sarà al Tardini: domenica sera esordirà in Serie C con la maglia del Milan Futuro.

Facile fare uno più uno: fuori Alvaro Morata, dentro Francesco Camarda. Dal punto di vista puramente numerico, s'intende: non certo sotto l'aspetto dell'importanza nella rosa del Milan. Non ora, almeno.

E invece, nel calcio, uno più uno può anche dare tre e non due come risultato. E in questo caso è andata proprio così: chi si aspettava di (ri)vedere in prima squadra il golden boy Camarda, uno dei prospetti più brillanti che il nostro calcio abbia da offrire per il prossimo decennio, è rimasto deluso.

Camarda, a Parma, non ci sarà. Il Milan e Fonseca hanno deciso di non convocarlo, nonostante l'attacco sia monco della punta di diamante Morata. E la motivazione è stata spiegata dallo stesso allenatore in conferenza stampa.