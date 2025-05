Perché Camarda e Jimenez non possono disputare i playoff di Serie C con Milan Futuro

La formazione Under 23 rossonera non potrà contare su Camarda e Jimenez nel playout di Serie C contro la Spal: cosa dice il regolamento.

Due partite che valgono una stagione: sabato 10 maggio (gara d’andata) e sabato 17 maggio (gara di ritorno) il Milan Futuro disputerà i playout di Serie C contro la Spal. Chi vince resta in Serie C, chi perde retrocede in D.

Un doppio confronto dall’importanza enorme nel quale però il Milan Futuro non potrà contare su due dei suoi uomini più rappresentativi: Francesco Camarda e Alex Jimenez.

Il regolamento della FIGC infatti non permette ai due calciatori rossoneri di scendere in campo nella doppia sfida playout contro la Spal: una doppia defezione che complica e non poco i piani di Massimo Oddo.