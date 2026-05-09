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US Sassuolo Calcio v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Perché Calhanoglu, Dimarco, Dumfries, Akanji, Zielinski, Sommer e Pio Esposito non giocano Lazio-Inter: chi è in panchina e chi no

Serie A
Lazio vs Inter
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Inter

Inter stravolta da Chivu nella prima delle due sfide ravvicinate contro la Lazio, e in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì 13: chi è infortunato e chi non è titolare per scelta tecnica.

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Prima Lazio-Inter, poi di nuovo Lazio-Inter. La prima delle due partite si gioca oggi, e per i nerazzurri già campioni d'Italia sposterà poco o nulla; la seconda, ben più importante, è la finale di Coppa Italia di mercoledì 13 maggio.

A un'ora dalla gara che si giocherà all'Olimpico a partire dalle 18, l'Inter ha annunciato la propria formazione titolare. E le novità rispetto all'undici tipo sono parecchie.

Da Calhanoglu a Sommer, passando per Dumfries e Dimarco: perché non giocano? La situazione caso per caso.

  • LA FORMAZIONE UFFICIALE DELL'INTER

    Questa è la formazione di partenza scelta da Chivu per affrontare la Lazio all'Olimpico:

    INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Diouf, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu.


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  • PERCHÉ CALHANOGLU E PIO ESPOSITO NON GIOCANO LAZIO-INTER

    Hakan Calhanoglu e Pio Esposito non giocano Lazio-Inter in quanto sono infortunati: proprio il centrocampista turco e il centravanti italiano sono gli unici giocatori che non scenderanno in campo all'Olimpico a causa di problemi fisici.

    Nello specifico, Calhanoglu è ai box a causa di un risentimento al soleo della gamba sinistra rimediato alla fine di aprile. Esposito, invece, non è a disposizione di Chivu a causa di un colpo alla schiena riportato nel primo tempo della gara giocata domenica scorsa contro il Parma.

    Recuperato invece Luis Henrique, pure lui assente contro il Parma: il brasiliano è tornato in gruppo nei giorni scorsi e siede inizialmente in panchina.

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  • PERCHÉ BARELLA, DUMFRIES, DIMARCO, AKANJI, ZIELINSKI E SOMMER NON GIOCANO LAZIO-INTER

    Sono in panchina diversi altri elementi titolari dell'Inter: non compaiono infatti nell'undici titolare i vari Nicolò Barella, Denzel Dumfries, Federico Dimarco, Manuel Akanji, Piotr Zielinski e Yann Sommer.

    Nel loro caso, non c'è alcun tipo di infortunio di mezzo: semplicemente si tratta di una scelta tecnica di Chivu, che ha optato per un ampio turnover nella prima partita interista dopo la conquista matematica dello Scudetto.

    Il mirino è naturalmente puntato sulla finale di Coppa Italia di mercoledì, sempre contro la Lazio e sempre contro l'Olimpico: per questo diversi giocatori sono stati tenuti a riposo.

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'INTER IN FINALE

    A proposito di mercoledì, la certezza è che chi è stato inizialmente escluso dalla partita di campionato contro la Lazio giocherà dall'inizio la finale.

    Questo, a tal proposito, è il probabile undici dell'Inter nella gara che assegnerà la Coppa Italia 2025/2026:

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan (Sucic), Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu.

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