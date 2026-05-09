Perché Calhanoglu, Dimarco, Dumfries, Akanji, Zielinski, Sommer e Pio Esposito non giocano Lazio-Inter: chi è in panchina e chi no

Prima Lazio-Inter, poi di nuovo Lazio-Inter. La prima delle due partite si gioca oggi, e per i nerazzurri già campioni d'Italia sposterà poco o nulla; la seconda, ben più importante, è la finale di Coppa Italia di mercoledì 13 maggio.
A un'ora dalla gara che si giocherà all'Olimpico a partire dalle 18, l'Inter ha annunciato la propria formazione titolare. E le novità rispetto all'undici tipo sono parecchie.
Da Calhanoglu a Sommer, passando per Dumfries e Dimarco: perché non giocano? La situazione caso per caso.