Perché Calhanoglu, Dimarco, Dumfries, Akanji, Zielinski, Sommer e Pio Esposito non giocano Lazio-Inter: chi è in panchina e chi no Serie A Lazio vs Inter Lazio Inter

Inter stravolta da Chivu nella prima delle due sfide ravvicinate contro la Lazio, e in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì 13: chi è infortunato e chi non è titolare per scelta tecnica.

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