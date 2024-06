Perché Calafiori non gioca Italia-Svizzera: infortunio, scelta tecnica di Spalletti o squalifica?

Tra più positivi dell'Italia nel girone, il giocatore del Bologna non ci sarà a Berlino: a far coppia con Bastoni sarà Gianluca Mancini.

Contro l'Albania non ha patito l'emozione dell'esordio assoluto in partite da tre punti con l'Italia, lui che fino a pochi giorni prima l'azzurro dei grandi non lo aveva mai indossato. Contro la Spagna ha segnato l'autorete decisiva, sì, ma la prestazione non è stata da disprezzare. E poi l'assist decisivo per Mattia Zaccagni contro la Croazia.

All'Olympiastadion di Berlino, nell'ottavo di finale contro la Svizzera che potrebbe schiudere all'Italia le porte dei quarti di finale di Euro 2024, Riccardo Calafiori però non ci sarà. E non si tratta di un rumour della vigilia, di indicazioni provenienti dagli allenamenti di Iserlohn: è un dato di fatto, una certezza.

A prendere il posto del difensore centrale del Bologna, all'interno della difesa a quattro che Luciano Spalletti è intenzionato a opporre all'attacco svizzero, sarà Gianluca Mancini: scelta che il commissario tecnico ha già annunciato durante la conferenza stampa di venerdì.

Ma perché Calafiori non gioca Italia-Svizzera? Per infortunio, scelta tecnica di Spalletti o squalifica?