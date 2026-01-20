Pubblicità
Pubblicità
Calafiori ArsenalGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Calafiori non gioca Inter-Arsenal e non è nemmeno in panchina: il nuovo infortunio è un mistero

L'ex difensore del Bologna non sarà in campo a San Siro, proprio come nella sfida di Champions League del 2024/2025. Arteta: "Non sappiamo quando tornerà in campo".

Pubblicità

Rispetto a poco più di un anno fa, nulla è cambiato: Riccardo Calafiori, ancora una volta, non scenderà in campo a San Siro per sfidare l'Inter con la maglia dell'Arsenal, quella che indossa ormai dall'estate del 2024.

Le due squadre si sono già affrontate nella Fase Campionato dell'edizione 2024/2025 della Champions League e ad avere la meglio in quell'occasione è stata l'Inter: 1-0 grazie a un rigore segnato da Calhanoglu nel recupero del primo tempo.

Calafiori non c'era, quella sera: era infortunato ed è rimasto a Londra. Ma non ci sarà neanche questa sera, nella fondamentale sfida tra la squadra di Chivu e quella di Arteta, quest'ultima regina incontrastata del girone con sei vittorie in altrettante partite.

Perché Calafiori salta Inter-Arsenal, dunque? Il motivo dell'assenza, le parole di Arteta e le condizioni dell'ex bolognese nel contesto di un infortunio divenuto rapidamente un mistero.

  • L'INFORTUNIO DI CALAFIORI

    Proprio così: Calafiori è di nuovo infortunato. Come spesso, troppo spesso, gli è accaduto in una carriera tanto promettente quanto segnata dalla sfortuna.

    Il guaio fisico in questione risale allo scorso 27 dicembre, dunque a tre settimane fa: Calafiori si è fatto male durante il riscaldamento di una gara di Premier League poi vinta per 2-1 sul Brighton dall'Arsenal, non potendo scendere in campo.

    I Gunners hanno parlato genericamente di "infortunio muscolare", tanto che a oggi una diagnosi più precisa e dettagliata non è stata ancora divulgata.

    • Pubblicità

  • LE PAROLE DI ARTETA

    Lo stesso Arteta si è sentito rivolgere in conferenza stampa alcune domande sulle condizioni fisiche di Calafiori, senza però riuscire a dare una risposta che potesse soddisfare la curiosità.

    Prima della partita di Carabao Cup poi vinta contro il Chelsea il 14 gennaio, ad esempio, il manager spagnolo si esprimeva in questo modo: "Sta facendo progressi, ma non sappiamo quando tornerà. Probabilmente ci vorranno alcune settimane, ma non lo sappiamo ancora con esattezza".

    Proprio Arteta, in occasione dell'infortunio di Calafiori prima di Arsenal-Brighton, aveva rivelato come l'italiano avesse "avvertito qualcosa di molto strano" a livello muscolare.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUANDO TORNA CALAFIORI

    Non è ancora possibile, dunque, stabilire con esattezza quando Calafiori potrà tornare in campo. La certezza è che l'ex centrale difensivo del Bologna salterà anche Inter-Arsenal, e non siederà nemmeno in panchina, dopo aver già mancato l'appuntamento con le sette precedenti partite dei Gunners tra tutte le competizioni.

    In Inghilterra si sussurra che Calafiori abbia bisogno di un altro paio di settimane circa per poter rimettersi a disposizione di Arteta. E che, dunque, il rientro possa avvenire all'inizio di febbraio se non già alla fine di gennaio. Ma è un'ipotesi non ancora confermata dai fatti.

  • LA FORMAZIONE DELL'ARSENAL CONTRO L'INTER

    Questa è la probabile formazione dell'Arsenal per la partita delle 21 contro l'Inter:

    ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhaes, Timber; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard. All. Arteta

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Inter crest
Inter
INT
Arsenal crest
Arsenal
ARS
0