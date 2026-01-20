Perché Calafiori non gioca Inter-Arsenal e non è nemmeno in panchina: il nuovo infortunio è un mistero

Rispetto a poco più di un anno fa, nulla è cambiato: Riccardo Calafiori, ancora una volta, non scenderà in campo a San Siro per sfidare l'Inter con la maglia dell'Arsenal, quella che indossa ormai dall'estate del 2024.

Le due squadre si sono già affrontate nella Fase Campionato dell'edizione 2024/2025 della Champions League e ad avere la meglio in quell'occasione è stata l'Inter: 1-0 grazie a un rigore segnato da Calhanoglu nel recupero del primo tempo.

Calafiori non c'era, quella sera: era infortunato ed è rimasto a Londra. Ma non ci sarà neanche questa sera, nella fondamentale sfida tra la squadra di Chivu e quella di Arteta, quest'ultima regina incontrastata del girone con sei vittorie in altrettante partite.

Perché Calafiori salta Inter-Arsenal, dunque? Il motivo dell'assenza, le parole di Arteta e le condizioni dell'ex bolognese nel contesto di un infortunio divenuto rapidamente un mistero.