Bologna vs AC Milan

Alla fine la partita del Milan a Bologna è stata rinviata: né porte chiuse nè campo neutro dopo i problemi al Dall'Ara e il maltempo.

Il rinvio era già stato annunciato nella giornata di giovedì, ma alla fine si è tentato di far giocare la partita tra Bologna e Milan comunque, a porte chiuse o in campo neutro.

Nel corso della giornata del 25 ottobre, però, la riunione in Lega e la spinta di club rossoblù e capoluogo hanno portato al definitivo rinvio della sfida del nono turno.

Il Milan e la Lega chiedevano di giocare la gara, a porte chiuse, con i tifosi o in uno degli stadi che avevano dato il proprio ok (Como ed Empoli), ma alla fine si è deciso per il rinvio della partita contro il Bologna a data da destinarsi.