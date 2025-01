Perché il Bologna è eliminato dalla Champions dopo la vittoria contro il Dortmund? Colpa di PSG-City

Nonostante la vittoria storica contro il Dortmund e una partita da giocare, il Bologna è già fuori dalla Champions: un vero peccato.

Il Bologna ha giustamente esultato come non mai al termine della partita contro il Borussia Dortmund, vinta in rimonta per 2-1. Alla prima partecipazione in Champions League (almeno relativamente al torneo moderno) i rossoblù hanno carburato tardi, ottenendo il primo successo al settimo turno. Un peccato, considerando che nonostante il successo il team emiliano è certo di non poter giocare la fase ad eliminazione diretta.

Cinque punti, infatti, sono troppo pochi per proseguire nel torneo, anche nei playoff.

Il motivo? Tutto ruota attorno a PSG-Manchester City, partita del 22 gennaio tra le due deludenti big: oltre a una possibile delusa perdente, a soffrire per la gara preventivamente anche il Bologna, impossibilitato a raggiungere l'ultimo posto disponibile per i playoff, quel 24esimo ufficialmente troppo lontano in virtù dei vari risultati arrivati martedì.