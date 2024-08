Perché Atalanta e Juventus pensano a Nico Gonzalez

Nico Gonzalez potrebbe scatenare un inatteso duello di mercato tra Atalanta e Juve: i motivi del duplice interesse per l'argentino della Fiorentina.

È notizia delle ultime ore, praticamente in sinergia, dell'interesse di Atalanta e Juventus per Nico Gonzalez.

Una doppia pista di mercato nata a fine luglio e per il momento - in entrambi i casi - non decollata, ma che rischia perlomeno sulla carta di accendere un inatteso testa a testa estivo tra Dea e Signora.

Ma perché Atalanta e Juve pensano a Nico Gonzalez? Viaggio tra i motivi che hanno spinto viola e bianconeri a mettere nei radar il 26enne fantasista argentino della Fiorentina, cifre e condizioni delle eventuali trattative.