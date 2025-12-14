Perché Allegri ha ragione quando dice che il suo Milan non è da Scudetto

Una domenica indigesta per le ambizioni tricolori rossonere. Il pareggio interno contro il Sassuolo rallenta la corsa del Milan, nonostante la squadra di Allegri sia seconda solitaria a un punto dall’Inter capolista.
Due punti persi o un punto guadagnato? Questione di prospettive. Allegri a fine partita non ha avuto dubbi ad affermare che il punto contro il Sassuolo sarà importante ai fini dell’obiettivo finale, che ha sempre prefissato nel quarto posto.
Secondo molti il tecnico rossonero si è sempre nascosto per pretattica, evitando strategicamente di parlare di Scudetto: al momento però la sensazione è che, nonostante gli ottimi risultati, questo Milan difficilmente potrà lottare per il tricolore fino a maggio.