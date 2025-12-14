Perché Allegri ha ragione quando dice che il suo Milan non è da Scudetto

“Portiamo a casa un pari che oggi sembrano due punti buttati e invece alla fine risulterà utile. Il nostro percorso è quello di arrivare al 25 maggio tra le prime 4. Sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare e dobbiamo iniziare a prendere meno goal perché ne abbiamo presi troppi”, le parole di Allegri a DAZN dopo il 2-2 contro il Sassuolo. Strategia o realismo? La sensazione è che il tecnico rossonero sa bene di non avere una rosa attrezzata per contendere lo Scudetto a Inter e Napoli.