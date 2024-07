Perché alle Olimpiadi giocano solo gli Under 23 con tre eccezioni fuori quota? Il regolamento del calcio maschile

Una manciata di big del calcio mondiale e tanti giovani: il calcio maschile alle Olimpiadi non prevede squadre top come i Mondiali.

Conclusi gli Europei vinti dalla Spagna, il calcio alle Olimpiadi 2024 è il grande appuntamento pre-campionati. Sedici squadre (non l'Italia, che ha mancato per l'ennesima volta la qualificazione ai Giochi) si contendono le tre medaglie d'oro, d'argento e di bronzo.

Un torneo, quello olimpico, che come di consueto vede in campo solamente gli Under 23, con solamente tre eventuali eccezioni da parte dei commissari tecnici.

Rispetto al calcio femminile, che può contare su tutte le grandi mondiali, il torneo maschile non può infatti mostrare i big assoluti delle nazionali qualificate, come da regolamento e tradizione ormai consolidata.