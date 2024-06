Perché Alaba non gioca in Nazionale: infortunio o scelta tecnica? Il motivo dell'assenza dalla rosa dell'Austria

David Alaba non è presente agli Europei: una gravissima perdita per Austria. Il motivo dell'assenza del giocatore del Real Madrid.

David Alaba non gioca Austria-Francia. Ma se è per questo, non giocherà neppure il resto degli Europei, che la nazionale guidata da Ralf Rangnick spera possano essere proficui e densi di soddisfazioni dopo gli ottavi di finale raggiunti nel 2021.

Leader difensivo dell'Austria, capace di giocare anche come terzino sinistro e centrocampista centrale, Alaba non è presente nella lista dei convocati per gli Europei: un'assenza che in realtà è maturata già diversi mesi fa.

Ma perché Alaba non gioca in Nazionale? Perché a Euro 2024 non può indossare la maglia dell'Austria?