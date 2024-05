Zaccagni sostituito dopo 32 minuti in Monza-Lazio: nessun infortunio, esce dal campo furioso

L'ex veronese, già ammonito, è stato tolto da Tudor: ha scagliato una bottiglietta contro la panchina, poi è andato dritto negli spogliatoi.

Mattia Zaccagni non ricorderà in maniera particolarmente piacevole il Monza-Lazio di oggi. Una partita che, dal punto di vista individuale, per l'esterno biancoceleste è durata appena 32 minuti.

Nessun infortunio, nessun problema fisico: Zaccagni è stato tolto dal campo per una semplice scelta di Igor Tudor, che non si è fatto problemi al momento di dover fare a meno di uno dei suoi uomini più rappresentativi.

Una decisione che non ha certo fatto piacere allo stesso Zaccagni, furioso al momento di portarsi verso la panchina.