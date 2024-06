Il caso di Yamal con la Spagna: perché non può giocare oltre le ore 23 a Euro 2024

Il talento del Barcellona e della Spagna è costretto a scendere in campo a Euro 2024 rispettando i vincoli del governo tedesco: tutti i dettagli.

Tra i protagonisti di Euro 2024 una menzione speciale la merita sicuramente Lamine Yamal.

La stella di 16 anni di proprietà del Barcellona è stato sin qui protagonista delle prime due uscite ufficiali che hanno visto la Spagna battere sia la Croazia che l'Italia, conquistando il pass per gli ottavi di finale con un turno d'anticipo.

Come spiegato da Calcio&Finanza, però, per il ct Luis De la Fuente potrebbe presto sorgere un problema in visto del prosieguo della competizione: Yamal, infatti, non può giocare oltre alle ore 23.