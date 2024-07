Il centrocampista del Venezia sembrava a un passo dai nerazzurri: alla fine, la trattativa si è arenata.

Nel calciomercato, gli affari non possono essere definiti "chiusi" se non ci sono le firme, in effetti: per Tanner Tessmann all'Inter è stato così.

Il centrocampista statunitense sembrava veramente a un passo dall'indossare la maglia nerazzurra, cosa che non accadrà, salvo dietrofront clamorosi.

I motivi che hanno portato allo stop della trattativa non riguardano la volontà del giocatore, quanto l'operazione in sè.