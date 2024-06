Wembley in delirio per Klopp: inquadrato prima di Borussia Dortmund-Real Madrid, è pronto a tifare

Prima della finale di Champions League, l'ormai ex allenatore del Liverpool è stato inquadrato allo stadio.

Non sarà mai una partita speciale, questa, per Jurgen Klopp, per diversi motivi, ma tutti riconducibili al Borussia Dortmund.

L'allenatore tedesco ha da poco salutato il Liverpool, dicendo addio ai Reds e terminando un'esperienza importante che lo ha portato a vincere anche la Champions League.

Quello che non gli riuscì proprio a Wembley con il Borussia Dortmund: e questo è un buon motivo per tifare per la sua ex squadra proprio a Londra, contro il Real Madrid. E una volta inquadrato dalle telecamere ha scatenato la reazione dei tifosi.