Napoli-Mantova, perché Osimhen, Kvara, Di Lorenzo e Lobotka non giocano: riposo o mercato?

Nella seconda amichevole estiva del Napoli non sono presenti alcuni big, da Raspadori a Osimhen, passando per Lobotka: per quale motivo?

Caprile in porta, Rafa Marin, Rrahmani, Natan in difesa. Centrocampo con Mazzocchi, Iaccarino, Anguissa e il nuovo arrivato Spinazzola. Politano e Lindstrom sulla trequarti, Cheddira in avanti. Così Antonio Conte ha schierato il suo Napoli per la partita contro il Mantova, seconda amichevole estiva del team partenopeo dopo il 4-0 contro l'Anaune. Panchina per Juan Jesus, Mario Rui, Simeone, Zerbin e Ngonge, mentre i grandi titolari sono quasi tutti assenti per diversi motivi. L'articolo prosegue qui sotto