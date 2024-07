Il Como annuncia Pepe Reina, ufficiale l'arrivo del portiere ex Liverpool, Napoli, Milan e Lazio

Il club comasco accoglie uno dei portieri più iconici dei primi anni Venti del Duemila: esperienza e qualità.

Che il progetto del Como sia improntato a una maggiore visione internazionale è cosa nota da anni: anche prima dell'arrivo di Cesc Fabregas, concretizzatosi nel 2022.

Eppure, il club comasco, dopo aver conquistato la promozione in Serie A, non vuole fermarsi al consolidamento delle proprie fondamenta, ma rilancia le ambizioni anche in termini di calciomercato.

In entrata ecco allora ufficializzato l'arrivo di Pepe Reina: un profilo, quello del portiere, che non ha certo bisogno di particolari presentazioni.