"Pensa di sapere tutto, è sempre arrabbiato forse perché fa poco sesso": Diego Costa sostiene che "nessuno apprezzava" Antonio Conte al Chelsea in una nuova intervista esplosiva

Diego Costa ha ricordato il periodo con Antonio Conte al Chelsea affermando che "nessuno apprezzava" l'attuale tecnico del Napoli. I due avevano litigato obbligando l'attaccante a tornare all'Atletico Madrid.

Diego Costa ha criticato l'ex allenatore del Chelsea Antonio Conte, affermando che "nessuno apprezzava" l'attuale tecnico del Napoli quando era a Stamford Bridge. 

L'ex calciatore della nazionale spagnola Costa ha trascorso tre stagioni con i Blues, l'ultima delle quali nel 2016-17, quando hanno vinto il titolo della Premier League sotto la guida di Conte. 

Tuttavia, i due hanno avuto un dissidio e Costa è stato presto rimandato al suo precedente club, l'Atletico Madrid.

  • IL TITOLO VINTO INSIEME AL CHELSEA

    Costa aveva trascorso due stagioni al Chelsea prima dell'arrivo di Conte. Ha vinto il suo primo titolo di Premier League sotto la guida dell'allenatore precedente, José Mourinho, ma nella stagione successiva lo Special One è stato esonerato e i Blues hanno chiuso al decimo posto.

    L'ex nazionale spagnolo ha avuto un successo immediato a Stamford Bridge grazie alla sua prolificità sotto porta e al suo temperamento focoso, segnando 20 goal e venendo nominato nella PFA Team of the Year nel 2014-15. 

    Dopo la delusione del 2015-16, è arrivato Conte. Il Chelsea, dopo un inizio complicato, ha vinto ben 13 partite consecutive  e ha chiuso il campionato in testa alla classifica con sette punti di vantaggio sul Tottenham.

    Il rapporto tra Costa e Conte non è stato idilliaco e l'attaccante è tornato all'Atletico nel gennaio 2018.

    MESSO ALLA PORTA DA CONTE

    Costa è stato escluso dalla rosa del Chelsea per una partita in trasferta contro il Leicester nel gennaio 2017 dopo essere stato coinvolto in una disputa con un preparatore atletico, che ha portato a un acceso litigio con Conte. Nel frattempo l'attaccante aveva ricevuto l'offerta di un contratto da 30 milioni di sterline a stagione (34,4 milioni di euro/38 milioni di dollari) di un club della Chinese Super League. Conte avrebbe urlato a Costa "vai in Cina" durante la discussione.

    Il trasferimento non è andato a buon fine, così Costa è stato reintegrato nella rosa della prima squadra aiutando i Blues a vincere un altro titolo. Alla fine della stagione, Conte ha inviato un messaggio ai membri della squadra del Chelsea per augurare loro una buona pausa estiva e ricordare loro di mantenersi in forma.

    Ma nel messaggio inviato a Costa l'allenatore ha aggiunto: "Ciao Diego, spero che tu stia bene. Grazie per la stagione che abbiamo trascorso insieme. Buona fortuna per il prossimo anno, ma non sei nei miei piani".

    Ne è seguita una saga estiva e Costa è tornato al suo ex club, l'Atletico Madrid, anche se non ha potuto giocare fino a gennaio 2018 a causa del blocco dei trasferimenti allora imposto alla squadra spagnola.

  • Costa: "Conte era sempre arrabbiato al Chelsea"

    In un episodio del podcast di John Obi Mikel, Costa ha rivissuto la lite e ha affermato che i suoi compagni di squadra del Chelsea erano altrettanto insoddisfatti di lavorare sotto l'attuale allenatore del Napoli.

    Ha detto: "È una persona che non si fida degli altri. Pensa di sapere tutto. Non è piacevole allenarsi con lui, è sempre arrabbiato, sempre con la faccia lunga. I giocatori volevano tornare, ma nessuno lo apprezzava ed è per questo che non è durato a lungo. Credo sia un frustrato. Oppure uno che fa poco sesso, è una persona che non si fida degli altri".

    Costa ha aggiunto: "Per me, Mourinho, personalmente, è stato l'allenatore che mi è piaciuto di più. Questo perché ti dà la vita. Vieni ad allenarti felice".

    COSTA SENZA SQUADRA DAL 2024

    Costa ha finito per segnare 19 goal in 81 presenze durante la sua seconda esperienza con l'Atletico, aiutando la squadra di Diego Simeone a vincere il titolo della Liga 2020-21 - anche se il suo contratto era stato risolto nel dicembre di quella stagione - l'Europa League e una Supercoppa UEFA.

    È tornato in Brasile, suo paese natale, per giocare una stagione con l'Atletico Mineiro, prima di tornare in Inghilterra per giocare con il Wolverhampton Wanderers. Ha segnato solo una volta in 25 presenze con la squadra delle West Midlands e se n'è andato dopo una stagione, passando poi al Botafogo e al Gremio. Il suo contratto con quest'ultimo è scaduto nel 2024, ma il 37enne non si è ancora ritirato ufficialmente dal calcio agonistico.

    Conte, nel frattempo, rimane alla guida del Napoli. Martedì sera la squadra è stata bloccata sull'1-1 dal Copenhagen in Champions League, nonostante abbia giocato in superiorità numerica per gran parte della partita dopo l'espulsione di Thomas Delaney. Il risultato è stato definito "inaccettabile" dal centrocampista Scott McTominay e i campioni d'Italia affronteranno proprio il Chelsea nell'ultima giornata quando si giocheranno l'accesso ai playoff.

