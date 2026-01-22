"Pensa di sapere tutto, è sempre arrabbiato forse perché fa poco sesso": Diego Costa sostiene che "nessuno apprezzava" Antonio Conte al Chelsea in una nuova intervista esplosiva

In un episodio del podcast di John Obi Mikel, Costa ha rivissuto la lite e ha affermato che i suoi compagni di squadra del Chelsea erano altrettanto insoddisfatti di lavorare sotto l'attuale allenatore del Napoli.

Ha detto: "È una persona che non si fida degli altri. Pensa di sapere tutto. Non è piacevole allenarsi con lui, è sempre arrabbiato, sempre con la faccia lunga. I giocatori volevano tornare, ma nessuno lo apprezzava ed è per questo che non è durato a lungo. Credo sia un frustrato. Oppure uno che fa poco sesso, è una persona che non si fida degli altri".

Costa ha aggiunto: "Per me, Mourinho, personalmente, è stato l'allenatore che mi è piaciuto di più. Questo perché ti dà la vita. Vieni ad allenarti felice".