L'agente di Alcaraz svela la penale nel contratto con la Juventus: più gioca e più si abbassa

Sebastian Lopez rivela l'esistenza di una clausola nell'accordo col Southampton: "Si annullerà se Alcaraz giocherà più del 60% dei minuti totali".

Carlos Alcaraz gioca nella Juventus in prestito con diritto di riscatto, ma il problema è l'ammontare di quel riscatto: una cinquantina di milioni di euro circa, cifra enorme per un calciatore arrivato dalla seconda serie inglese.

Eppure Sebastian Lopez, agente del centrocampista argentino, crede nella possibilità che la Juve faccia uno sforzo economico per trattenerlo a Torino. E lo confessa in un'intervista ad AS nella quale parla di tanti argomenti riguardanti proprio Alcaraz.

Lopez, ad esempio, rivela nel dettaglio l'andamento delle ultime ore di mercato, quelle che hanno portato Alcaraz alla Juventus. E soprattutto svela l'esistenza di una penale nel contratto dell'ex Southampton. Della serie: più Carlos gioca, meno i bianconeri dovranno pagare.