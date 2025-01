Infortunio al ginocchio per Pellegrini in Roma-Genoa: Ranieri costretto al cambio, le condizioni e tempi di recupero

Roma vs Genoa

Il capitano giallorosso è stato sostituito all'intervallo in Roma-Genoa dopo uno scontro con Sabelli: problema al ginocchio, come sta e quando torna.

La Roma è in ansia per il suo capitano. Lorenzo Pellegrini ha lasciato il terreno di gioco al termine del primo tempo della sfida di ieri sera contro il Genoa, disputata all’Olimpico e vinta per 3-1 dalla formazione di Claudio Ranieri.

Il numero 7 giallorosso ha subito un duro impatto al ginocchio intorno al 40’, dopo un contrasto con Sabelli, e non è riuscito a smaltire il fastidio nonostante sia rimasto in campo fino al duplice fischio.

Il problema, emerso proprio negli ultimi minuti della prima frazione, è apparso subito abbastanza serio, tanto da richiedere l’intervento dello staff medico.

L'articolo prosegue qui sotto

Pellegrini ha cercato di resistere fino all’intervallo, ma all’inizio della ripresa è stato costretto a lasciare il posto a El Shaarawy, autore del momentaneo 2-1.