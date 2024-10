Roma vs Torino

A poche ore dalla sfida contro il Torino, Juric perde Lorenzo Pellegrini: il capitano della Roma ha subito un colpo in allenamento da Abdulhamid.

Brutte notizie per la Roma e il suo capitano, Lorenzo Pellegrini, vista la sua assenza dal match di questa sera contro il Torino allo stadio Olimpico (in programma alle 20:45).

Una partita molto delicata per i giallorossi e il futuro di Ivan Juric, che si gioca la panchina senza il capitano giallorosso.

Il classe 1996 non è al meglio per una botta ricevuta sul piede in allenamento e, contro i granata, è costretto a dare forfait.