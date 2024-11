Il capitano giallorosso si ferma davanti al centro sportivo e rassicura i tifosi: "Sappiamo che le cose non stanno andando bene".

Lorenzo Pellegrini non è stato convocato da Spalletti per le gare contro Belgio e Francia, dunque in questi giorni si allena regolarmente a Trigoria.

L'aria intorno alla Roma, dopo l'esonero di Ivan Juric, è pesante in particolare per il capitano giallorosso che giovedì si è fermato a parlare con alcuni tifosi.

Pellegrini ha rassicurato le persone presenti sull'attaccamento verso la maglia e ha assicurato massimo impegno per le prossime partite.